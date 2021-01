Data l'allerta neve prevista a Torino nelle giornate di oggi e domani, la Juventus si è presa il suo tempo per stabilire le modalità dell'allenamento di oggi alla Continassa. Come riportato da Sky Sport, la Juve ha fatto uno strappo alla regola rispetto all'abitudine di allenarsi in tarda mattinata, rinviando il tutto a oggi pomeriggio, antivigilia della partita contro l'Udinese di dopodomani sera all'Allianz Stadium. Per la prima volta in stagione, ad esclusione di Cuadrado per la squalifica, mister Pirlo ha a disposizione tutto l'organico. Bianconeri in campo al Training Center alle 15.