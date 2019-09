La Juventus è tornata ad allenarsi questa mattina, dopo il pareggio per 0-0 in casa della Fiorentina e in vista della grande sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid di mercoledì. Queste le novità dal Training Center della Continassa, in un comunicato sul sito ufficiale del club bianconero:



"Sta per iniziare l'avventura europea dei bianconeri in Europa. Archiviata la partita di ieri pomeriggio al Franchi e rientrata nella serata di ieri a Torino, la Juve ha cominciato a lavorare con focus sulla Champions League.



Ovviamente, il menu di oggi ha previsto scarico per chi è stato maggiormente impegnato al Franchi, lavoro in campo per il resto del gruppo.



Domani l'appuntamento per l'allenamento dell'antivigilia di Champions è fissato per il pomeriggio".