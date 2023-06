Assente nelle ultime due partite di campionato per problemi fisici,. Ma sarà davvero così? La società sa di dover fare cassa in qualche maniera e per questo ascolterà le offerte per l'attaccante. Per ora, scrive Tuttosport, l'unica ricevuta è quella derestituita però al mittente perché non in linea con la valutazione che fanno alla Continassa. A Torino si aspettano un rilancio dalla Germania che però non è detto possa arrivare.Il Bayern infatti si sta muovendo per un altro profilo,, talento francese dell’Eintracht Francoforte. Il futuro di Vlahovic è chiaramente intrecciato a quello del classe 1998 perché per entrambi serve un investimento molto importante, da circa 80 milioni di euro e uno esclude l'altro. Nelle ultime ore, riferisce il quotidiano, è emersa la volontà da parte del club tedesco di andare fino in fondo per Kolo Muani e si è quindi raffreddata la pista che porta a Dusan, almeno momentaneamente.Il Bayern però non è certo l'unica grande squadra ad essere interessata; sullo sfondo nella Liga ci sarebbe anche l’Atletico Madrid, che però difficilmente arriverebbe a una proposta economica talmente alta da attirare l’attenzione della Juventus. Per il momento però, l'unica ad essersi mossa concretamente è appunto il Bayern Monaco, che lavora su due tavoli.