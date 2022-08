Manca sempre meno alla chiusura del mercato e in casa Juve ci sono ancora diverse operazioni da definire, soprattutto se consideriamo gli infortuni diche li costringeranno a restare fuori per un pò di tempo. Proprio per questo si stanno intensificando i processi dell'operazione che porterà Memphis Depay all'ombra della Mole e che garantiranno un partner affidabilissimo per Dusan Vlahovic, ora leader indiscusso e solitario della Vecchia Signora. Già, perchè gli altri pezzi da 90 ne avranno per ancora un pò e al momento l'unica garanzia di livello internazionale risiede in DV9.- Sarà proprio lui infatti a doversiin questo momento così delicato, ma bisognerà fare affidamento anche sulle qualità degli esterni, i quali dovranno garantire un certo numero di cross e di assist all'ex attaccante della Viola.non aveva mai iniziato un campionato in questo modo segnando due gol e vincendo la prima giornata ed è proprio questo dato ad iniettare ulteriore fiducia nell'animo dei tifosi juventini. Contro la Samp quasi sicuramente ci si affiderà ai traccianti di Cuadrado e Kostic, con quest'ultimo che sta prendendo le misure per capire come servire al meglio il bomber di Madama, poi toccherà a Dusan trasformare il tutto in oro.