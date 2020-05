1









I quotidiani sportivi in edicola domani aprono con la ripresa dei campionati in prima pagina: "La Juve sgomma" scrive Tuttosport, scegliendo la foto di Leonardo Bonucci che a bordo della sua Ferrari è arrivato al centro sportivo della Continassa per ricominciare ad allenarsi (individualmente). "Il medico ha consegnato a tutti l'elenco delle 21 regole da rispettare". In taglio alto spazio al mercato: dall'arrivo di Vagnati al Torino come nuovo ds, a Szoboszalai nel mirino del Milan, passando per le idee di scambio di Marotta per la sua Inter. "Merkel sì, tocca a noi" titola il Corriere dello Sport. Poi due belle notizie: "Dybala è guarito, Sinisa torna a correre". Di spalla un'intervista a un immunologo: "Tamponi rapidi e test sierologici, sono fiducioso". In taglio alto spazio anche all'extra calcio, "Conte: Valutiamo la riapertura di ristoranti e negozi".