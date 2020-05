Il calcio torna in campo, almeno per ora quello degli allenamenti, per tornare ad avere un minimo di normalità in attesa delle decisioni sulla possibile riapertura della Serie A. Il quotidiano piemontese Tuttosport titola: 'La Juve sgomma'. Prime corse alla Continassa, Ramsey ha aperto i lavori in campo. Il medico intanto ha consegnato l'elenco delle regole da rispettare. Domani arriveranno i brasiliani.



Il quotidiano Corriere dello Sport, invece titola: 'Vai Germania'. Riparte il calcio, la Merkel fa strada anche a noi. I tedeschi ultimi a chiudere e primi a ricominciare. Il 15 Bundesliga in campo, quarantena flash. In Italia rimane il problma del protocollo. Domani vertice Figc-comitato scientifico, mentre anche il Movimento 5 stelle sconfessa il ministro dello Sport, Vincenco Spadafora.