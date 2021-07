Non c'è solo la Roma su, l'esterno sinistro del Borussia Monchengladbach al quale i giallorossi stanno pensando dopo l'infortunio di Leonardo Spinazzola in Nazionale. Sul terzino 26enne, in scadenza nel 2023 con il club tedesco, ha messo gli occhi anche la Juventus che sta studiando un profilo da vice Alex Sandro in caso di doppia cessione - prestito o titolo definitivo - di Frabotta e Luca Pellegrini. Cherubini sfida Mourinho sul mercato, Bensebaini è l'ultima idea dei bianconeri.