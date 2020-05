Si chiama Edouard Michut, ma al Psg l'hanno già etichettato come il nuovo Verratti. La Juventus ha messo gli occhi sul classe 2003, sul quale però è in buona compagnia: il giocatore è già stato puntato anche da Barcellona e Manchester City. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, infatti, si prevede una corsa a tre per uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Pep Guardiola stravede per questo centrocampista centrale che gioca con l'Under 17 del Psg, ma la Juve non vuole farselo sfuggire ed è pronta a dare battaglia.