Il Milan ha intenzione di puntare forte su Stefano Sensi, talento di centrocampo del Sassuolo, in questo prossimo mercato estivo. I neroverdi per il suo cartellino chiedono tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma, più che al prezzo, i rossoneri devono fare attenzione al possibile interesse della Juventus. Nella trattativa andata in porto per Merih Demiral, i bianconeri hanno chiesto informazioni anche su Sensi, che piace da tempo sia al direttore dell'area sportiva Fabio Paratici sia al possibile prossimo allenatore, Maurizio Sarri.