Poche ora ci separano dal fischio di inizio del big match tra Fiorentina e, con i bianconeri che hanno una grande occasione per allungare in classifica sul Milan, fermatosi ieri a causa della sconfitta subita contro l'Udinese a San Siro. Ma quella tra bianconeri e rossoneri sembra essere una battaglia destinata ad estendersi anche sul mercato, perchè in queste ultime ore si sarebbe generato un vero e proprio- Il riferimento va al difensore in forza al, abile nele con una grande dose diche ne fanno un leader in campo. Caratteristche e attitudini che fanno al caso di Massimiliano Allegri, fortemente alla ricerca di un difensore da aggiungere al proprio organico. Ildi Moncada aveva preso dei contatti in prima persona con il difensore, ma dalla Continassa non sono rimasti a guardare.- Stando a quanto sta emergendo in questi istanti infatti, Giuntoli e Manna hanno avuto un, che ha da poco preso la procura di Kelly. Il piano della società bianconera sarebbe quello di bloccare il giocatore a gennaio, in maniera tale da accoglierlo all'ombra della Mole a giungo prossimo, Milan permettendo.