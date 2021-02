Occhio Juve, perché per Rodrigo De Paul in estate ci sarà la fila. I bianconeri continuano a seguire con attenzione l'argentino dell'Udinese che potrebbe essere il rinforzo giusto per il centrocampo di Pirlo nella prossima stagione. Sul giocatore è sempre vivo l'interesse dell'Inter, e secondo quanto riporta Repubblica anche la Fiorentina potrebbe tornare alla carica su De Paul che recentemente è stato molto vicino al Leeds del Loco Bielsa.