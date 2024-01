Juve Next Gen, ecco chi può aiutare la Prima squadra



Aumentano i nomi accostati alla, ma contemporaneamente aumenta una consapevolezza negli operatori di mercato: il club bianconero potrebbe rimanere così da qui alla fine della stagione , senza acquisti nel mercato di gennaio. Di mezzo ci sono diversi aspetti: l’indice di liquidità e, quindi, la necessità di vendere per acquistare. E poi c’è il gruppo: da salvaguardare, senza minare gli equilibri. Insomma, inserire tanto per aumentare il numero di calciatori a disposizione potrebbe rivelarsi controproducente.

Ma l’emergenza è sempre dietro l’angolo e anche in questa stagione c’è stata riprova di questo. Tra difesa e centrocampo, infatti, bastano una serie sfortunata di infortuni o squalifiche per mettere in difficoltà Allegri. Come riparare? Con l’aiuto della Juventus Next Gen e dei giovani che quotidianamente o quasi già si allenano con la Prima squadra e sono osservati da vicino.



Nella gallery di seguito tre nomi, uno per reparto, apprezzati da Allegri e che possono dare una mano in caso di bisogno.