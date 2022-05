La Juventus è interessata al centrocampista ghanese dell'Arsenal Thomas Partey. I gunners dal canto loro hanno fissato la cifra per cui poter cedere il giocatore. Come riporta AS il giocatore ha un contratto fino al 2025 e potrebbe essere ceduto a circa 35 milioni di euro, la Vecchia Signora resta vigile sul giocatore, ma al momento nessuna offerta ufficiale.