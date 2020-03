Con i campionati fermi, la Juventus sta pianificando le mosse per il futuro in vista della riapertura del mercato. Occhi puntati sui baby talenti europei, giovani e giovanissimi: come Jude Bellingham, centrocampista classe 2003 del Birmingham sul quale, però, ci sono anche Manchester United e Borussia Dortmund secondo quanto riporta il Mirror. Nonostante abbia solo 16 anni, Bellingham ha già totalizzato 32 presenze in Championship, facendo anche 4 gol e 3 assist. I bianconeri lo studiano e monitorano la situazione vista la concorrenza dalla Premier League e dalla Bundesliga, alla riapertura del mercato potrebbe iniziare un'asta a suon di milioni.