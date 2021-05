DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



ALMENO DUE La Juventus ha segnato almeno due reti in tutte le ultime nove sfide di campionato contro il Sassuolo: 28 reti dei bianconeri nel parziale, una media di 3.1 a incontro.



15 GOL IN EMILIA I bianconeri hanno realizzato 15 gol in sette trasferte contro il Sassuolo in Serie A (2.1 reti di media a match).



IL BUON MOMENTO DEL SASSUOLO Il Sassuolo è imbattuto da sette gare di fila in casa in Serie A (3V, 4N) - nella sua storia nel massimo campionato ha fatto meglio solo una volta nel corso di una singola stagione, nel 2015/16, in cui arrivò a nove (serie in cui è inclusa anche l’unica vittoria nella competizione contro la Juventus).



16 PUNTI IN SEI PARTITE Il Sassuolo è la squadra che ha guadagnato più punti nelle ultime sei partite di campionato: 16 (5V, 1N).



RIMONTE Juventus e Sassuolo sono le due formazioni che hanno guadagnato il maggior numero di punti da situazione di svantaggio in questo campionato: 17 ciascuna.



AZIONI DAI LATI Da una parte solo la Sampdoria (533) ha effettuato più cross su azione della Juventus (505) nel campionato in corso, dall’altra il Sassuolo è quella che ne ha tentati meno (323).



PELUSO EX Prima di trasferirsi al Sassuolo Federico Peluso aveva collezionato 21 presenze con la Juventus in Serie A tra il 2013 e il 2014, segnando un gol.



CRISTIANO CERCA LA 80 Cristiano Ronaldo (attualmente a quota 79 reti nel campionato italiano) potrebbe diventare il terzo giocatore nella storia della Serie A a girone unico a realizzare almeno 80 reti nelle sue prime tre stagioni nella competizione, dopo Stefano Nyers (87) e Gunnar Nordahl (85).



JUAN ASSIST MAN Juan Cuadrado è uno degli unici due difensori in doppia cifra di assist in questa stagione nei Top-5 campionati europei, insieme a Raphael Guerreiro (10 passaggi vincenti per entrambi) - l’ultimo difensore a fornire più assist in una singola stagione di Serie A è stato Maicon nel 2009/10 (11).