La Juventus vincendo quest'oggi contro il Sassuolo tornerebbe seconda in classifica (sul campo). Non certo però per merito dei gol segnati, visto che i bianconeri sono attualmente quinti in classifica insieme all'Atalanta per numero di reti. In 29 giornate, 47 gol fattiL'acquisto di un centravanti da 20 gol sembrava poter risolvere il problema che invece si è riproposto, anche perché Vlahovic, complice anche l'infortunio, ha fatto fino ad ora meno del previsto.In generale, come riporta la Gazzetta dello SportPoco, considerando le altre big del campionato che a differenza della Juve hanno almeno un attaccante in doppia cifra. Allegri invece, anche per colpa degli infortuni che hanno colpito tutti i giocatori offensivi, non può contare su questo. Vlahovic è fermo a 8 e non segna in Serie A da oltre due mesi mentre Milik e Kean hanno un bottino di 6 gol. Dietro c'è Di Maria, con 4 reti e infine Chiesa, ancora a secco in campionato.NUOVO TENTATIVO - L'allenatore toscano sta provando tutte le soluzioni possibili. Milik-Kean con il Verona, Di Maria-Vlahovic in Coppa Italia e con la Lazio, il tridente Chiesa-Milik-Di Maria contro lo Sporting. Con il Sassuolo invece, si affiderà a una "nuova" coppia