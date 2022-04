Il futuro da scrivere, in diversi ruoli e in diversi modi. La Juve vuole e deve cambiare, anche sulle fasce, dove c'è una prima domanda: che cosa farà Alex Sandro? Sarà ceduto per fare spazio a un top player di caratura internazionale, magari giovane e in rampa di lancio? In scadenza nel 2023, va verso questa direzione. Il grande obiettivo della Juve, scrive Tuttosport, è Renan Lodi dell’Atletico Madrid. Entrambi sono stati svezzati nell’Atletico Paranaense, ma il classe ’98 oggi sembra più avanti rispetto al brasiliano già presente in rosa.



PUNTO DI FORZA - E' un punto di riferimento per Diego Simeone - 35 presenze stagionali con 4 gol e altrettanti assist - ma piace a moltissimi ed è accostato a club di Liga e Premier League, perché al Wanda gli osservatori non mancano. Compresi quelli della Juve, presenti per Atletico-Manchester United. I dirigenti juventini non avevano bisogno di conferme, però anche martedì uno sguardo interessato a City-Atletico l’hanno dato molto volentieri, scrive il quotidiano: Renan Lodi alla Continassa è il preferito quanto a carisma, tecnica ed esperienza internazionale avendo già giocato, alla sua età, 111 partite con gli spagnoli. Ma il cartellino costa - 40 milioni - e l’ingaggio attuale è di 4,5 milioni netti. Tra le società i rapporti sono ottimi e tra qualche tempo ci sarà da sedersi per parlare di Alvaro Morata. Tutto ovviamente, al netto dell'uscita di Alex Sandro. Altrimenti, la Juve valuta alternative meno onerose: da Emerson Palmieri a Owen Wijndal, cresciuto nell’Az Alkmaar, che non costerebbe più di 15-20 milioni.