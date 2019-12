And yes, @Cristiano is taking the plane this time pic.twitter.com/sDHQ3Wheit — JuventusFC (@juventusfcen) December 20, 2019

Le foto divertenti si sono sprecate dopo la prodezza di Cristianocontro la Sampdoria, con il fenomeno portoghese che ha staccato ad altezze vertiginose per insaccare il pallone alle spalle di Emil Audero. A riderci su è stata in primis la stessa, che ha sfruttato anche la partenza verso l'Arabia Saudita per un ultimo meme con Ronaldo protagonista: "".