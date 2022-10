La Juventus, insieme a tutta la @SerieA, scende in campo con @SaveChildrenIT per portare cibo, acqua e cure e salvare la vita a milioni di bambini.



Dona adesso al 45533

Non c’è acqua, non c’è cibo, non c’è più tempo pic.twitter.com/2VkOcxBZt3 — JuventusFC (@juventusfc) October 23, 2022

La Juventus, ma non solo, anche l'intera Serie A scendono al fianco di Save The Children per salvare la vita ai bambini che non hanno né cibo né acqua per sopravvivere. Questo quanto comunicato dalla Juventus tramite i suoi canali social. Di seguito il video con cui viene annunciato.