Quando a inizio stagione si era infortunato Chiellini, la Juve aveva pensato anche a Jerome Boateng come possibile sostituto del capitano. Poi la società ha deciso di non prendere più nessuno dal mercato e Sarri ha lanciato De Ligt titolare vicino a Bonucci con Demiral e Rugani come riserve. Il nome di Boateng però è sempre rimasto lì, accostato alla Juve anche per il prossimo anno. I bianconeri, però, dopo quell'idea dell'estate scorsa non si sono più interessati al difensore del Bayern Monaco, sul quale invece ci sono Chelsea e Arsenal.