"Non siete ancora pronti per Juve-Roma? Dopo questo gol da urlo del Pipita lo sarete!". Prosegue l'avvicinamento al big match di domenica sera anche sui canali social della, che su Instagram ricorda un precedente di cinque anni fa deciso da un gran gol di Gonzalo: prima si libera di De Rossi, poi evita Manolas e infine scaglia un sinistro secco che fulmina Szczesny. Una vittoria, datata 17 dicembre 2016, che valse alla Juve l'allungo in classifica e il titolo di campione d'inverno.