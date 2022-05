Cosa aspettano con impazienza le altre persone

Ora che la stagione ha ufficialmente chiuso i battenti, i tifosi juventini iniziano già a pensare a quella che sarà la prossima annata, ma soprattutto alla nuova Juve che sta nascendo. Nel frattempo però, è anche tempo di vacanze e relax e le temperature di questi ultimi giorni aumentano la voglia di fuggire verso il mare. Non è dello stesso avviso la società bianconera però, la quale si lascia andare ad un simpatico e divertente meme pubblicato attraverso i suoi canali social, in cui vengono immortalate due foto e affiancate l'una all'altra. Nella prima si può vedere una spiaggia paradisiaca, nella seconda invece spunta la coppia Vlahovic-Chiesa, nel celebre scatto fatto a Montecarlo in occasione del Gran Premio di F1. Infine, si può leggere il messaggio ironico della Vecchia Signora: '