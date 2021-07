Due stagioni deludenti in maglia bianconera hanno convinto la Juve a non puntare più su. Il centrocampista gallese è fuori dai progetti della società che sta cercando una sistemazione al giocatore per far spazio ai due grandi obiettivi di mercato: Locatelli e Pjanic. Dopo Pjaca e e Frabotta quindi Ramsey è il terzo indiziato a lasciare la Juve nel mercato estivo e il giocatore scelto per sfoltire il centrocampo.- Il giocatore si è convinto a cambiare aria, ma al momento non sono ancora arrivate proposte concrete che abbiano convinto la Juve e Ramsey. La società non ha nessuna intenzione di farlo partire a zero o - peggio ancora - di pagargli una buonauscita per liberarsi, lo racconta Calciomercato.com secondo il quale peròe per questo si fa difficoltà a trovare club disposti a pagare uno stipendio del genere.- EppureTutte destinazioni, però, non gradite dal giocatore che aspetta proposte da società più importanti. Situazione in stand by quindi, che blocca però anche parte del mercato bianconero e in particolare il ritorno di Miralem Pjanic. Ramsey in uscita dalla Juve, ma trovare una sistemazione al gallese non è semplice.