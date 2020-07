La Juventus, insieme ad altri grandi club come Arsenal, Real Madrid e Paris Saint-Germain, sbarca su Twitch, la popolare piattaforma di streaming video di proprietà di Amazon. Alcuni contenuti di questi 4 club saranno infatti trasmessi nella nuova sezione Sport, che comprenderà anche altri sport come ad esempio l'NBA. Amazon compie così un deciso passo nella concorrenza alle pay tv per quanto riguarda i diritti audiovisivi sportivi. Una concorrenza già avviata, dato che ad esempio in Germania gli utenti di Twitch hanno potuto vedere partite di Premier League e Champions League.