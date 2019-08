Se c’è una caratteristica nella Juventus targata Andrea Agnelli è quella di guardare al futuro. Come riporta il Corriere dello Sport, la società bianconera ha inaugurato il primo suo primo ufficio nella città di Hong Kong. Si tratta della prima squadra italiana a portare una base operativa in un Paese estero: Manchester United, Bayern Monaco e Barcellona hanno già rappresentanze tra Cina e Stati Uniti. Con questa mossa la Juve rafforza la sua posizione in una nazione nella quale è già presente con tre Global Partner (Konami, Gantem e Linglong) e due Regional Partner (China Merchandts Bank e Costa Cruises). Situata nel centro del distretto finanziario della città, la nuova sede bianconera sarà diretta da Federico Palomba che risponderà direttamente allo Chief Revenue Officer, Giorgio Ricci.



EFFETTO CR7 - Un fattore che ha favorito lo sbarco in Cina della società e la presenza in squadra di Cristiano Ronaldo. Grazie al fuoriclasse portoghese, la Juve potrà sfruttare le enormi potenzialità dei mercati, dall’Asia all’Oceania, entrando in contatto diretto con 171 milioni di potenziali nuovi tifosi, incrementando la riconoscibilità del brand ed accrescere i ricavi commerciali attraverso una pianificazione di attività strutturate a lungo termine. Non stupisce quindi che sia la Juventus la società italiana quotata in borsa che abbia creato più valore (36%) per gli investitori nel periodo che va dal 2011 al 2014.