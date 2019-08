di Il Gobbo

Juventus sbarca ufficialmente a Hong Kong per rafforzare in APAC. E' il claim e l'obiettivo bianconero: crescere sempre e comunque. Allargando i propri orizzonti, investendo in mezzi e nel futuro, esportando il proprio marchio e puntando forte sul marketing. Insomma, innovazione per essere i migliori. La Juve ha già tre Global Partner (Konami, Ganten e Linglong) e due Regional Partner (China Merchants Bank e Costa Cruises) presenti sul territorio. Oltre a 10 Juventus Academy inaugurate, di cui sei in Cina, una in Giappone, Vietnam, Australia e Nuova Zelanda. Perché? Perché lì, spiega lo stesso club bianconero ci sono 171 milioni di fan potential con cui essere più a stretto contatto e per i quali si vole porre le basi per una pianificazione di attività a lungo termine e dalle fondamenta strutturate. Conoscere il mercato e investire, incrementare la propria economia e riconoscibilità. Ovunque. Obiettivi chiari e precisi, che rispondono a due sole parole: programmazione e lavoro. Fatto sempre con attenzione e con i mezzi giusto. La Juve è ripartita da zero 13 anni fa, ma è già in vetta al mondo. Eppure c'è chi ancora parla di fatturato per nascondere i propri fallimenti...