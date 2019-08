Your browser does not support iframes.









di Andrea Menon

Chiamiamolo effetto Ronaldo. Anche perché di questo, e non solo, si tratta. Il numero 7 della Juventus ha portato al club bianconero tanto prestigio, onore e riconoscibilità, accrescendone il marchio. Solo un anno fa, infatti, la Juve poteva contare su 10 milioni di seguaci su Instagram, mentre ora è salita a 31! Ora è ufficialmente la terza squadra più seguita al mondo, battendo anche il Manchester United, che da anni ha un bacino d'utenza immenso. Irraggiungibili Real Madrid e Barcellona, la Juve anche fuori dal campo continua a stupire. Un percorso netto e vincente, che vedeva il club bianconero a 21.6 milioni solo a gennaio, con un'ascesa pari a quella dei potenti club spagnoli. Questione di marketing, di investimenti in America e in tutto il mondo, della tournée in Asia e di un marchio all'avanguardia. Questione di effetto Cristiano Ronaldo, che ha fatto da traino, aprendo un varco incolmabile, un abisso con il resto d'Italia.



La classifica e tutti i numeri nella nostra gallery.