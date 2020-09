L'anno scorso, dopo averlo affrontato in Champions League in Juve-Bayer Leverkusen, Maurizio Sarri aveva fatto una richiesta alla dirigenza bianconera: per la stagione successiva, ossia quella che ora sta per cominciare, avrebbe voluto Kai Havertz. Come rivela Calciomercato.com infatti, il gioiellino tedesco faceva parte di una lista di top player di cui facevano parte anche Pogba e Zaniolo. Ma era un'altra epoca, non c'era ancora stata la crisi da Covid e da lockdown, e Havertz in questi giorni è diventato l'acquisto più costo nella storia del Chelsea (quasi 100 milioni di euro). Mentre la Juventus gestisce la transizione da Sarri a Pirlo cercando di fare un mercato low cost.