La Juve saluta Gonzalo Higuain ma l'addio dell'attaccante argentino non sarà leggero per i conti dei bianconeri. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Juve "ha riconosciuto all’attaccante una buonuscita su per giù del 50% dello stipendio netto (7,5) firmato dal Pipita quattro anni fa, che pesava come un macigno sui conti della società, che per lui deve ingoiare una minusvalenza pari all’ultimo anno di ammortamento del cartellino (18 milioni). Così, il bilancio 2019-20 potrebbe avere una perdita vicina ai 90 milioni, anziché i 70 stimati".