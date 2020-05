GRAZIE di tutto Barza! Sarai per sempre parte di questa grande famiglia #FinoAllaFinehttps://t.co/9mP9ADyouK — JuventusFC (@juventusfc) May 14, 2020

Andrealascia la. L'ex difensore ha deciso di lasciare il club bianconero e il suo incarico al fianco di Maurizio. Il club bianconero lo ha salutato con un messaggio sul proprio profilo Twitter: "Questa la lettera scritta sui propri profili social: "Ho deciso di fare una scelta di vita. È stata una scelta di cuore! Non per questo non sofferta. Ma sentivo l’esigenza di vivere maggiormente la mia famiglia che, silenziosamente in tutti questi anni, ha appoggiato e accompagnato le mie scelte professionali. Ho scelto di privilegiare, oggi, una famiglia a dispetto di un’altra, la Juventus, a cui sarò sempre legato ed eternamente grato. Ma era giusto scegliere. Il mio pensiero corre a chi mi ha dimostrato sempre la massima stima e la totale vicinanza professionale e umana. Il Presidente, il mister, Fabio e Pavel. Figure che hanno contribuito alla mia crescita e che con discrezione e amicizia hanno camminato al mio fianco. I GRAZIE sarebbero tantissimi. I compagni, i tifosi, i professionisti che lavorano ogni giorno per rendere la Juventus ciò che è! Riassumo tutto in un grande e gigantesco: #finoallafine forza Juventus! Sempre vostra, Andrea!".