La Juve è ancora forte su Nicolò Zaniolo. Come riportato da Calciomercato.com, il centrocampista della Roma è in attesa di notizie in merito al suo rinnovo. L'obiettivo della squadra giallorossa, dunque, è blindarlo. In settimana, infatti, è previsto un incontro tra le parti per prolungare il contratto - attualmente in scadenza nel 2023 - e adeguare il compenso. La richiesta di Zaniolo sfiora i 2,5 milioni a stagione, l'offerta è di 1,5 più bonus: l'impressione è che si possa chiudere a due milioni. Sullo sfondo, però, continua ad esserci l'ombra della Juventus: i bianconeri - da mesi - sono interessati all'ex Inter. La Roma punta su di lui, ma potrebbe vacillare di fronte ad un'offerta di almeno 50 milioni: solo con una cifra simile, infatti, i giallorossi si siederebbero ad un tavolo.