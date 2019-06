In attesa di definire la questione allenatore, la Juve si muove fortissima sul mercato. Stando a quanto riportato da Sky Sport nel corso di 'Calciomercato - L'originale', Paratici si sta muovendo in direzione Paul Lo avevamo raccontato in anteprima su IlBianconero.com : la disponibilità del giocatore sarebbe totale, e proprio su questo starebbe facendo leva il direttore sportivo della Juventus. Ecco, i contatti tra le parti sarebbero in questo senso continui, con il forte aiuto dell'ultimo decreto legge: chi è stato due anni all'estero avrebbe uno sgravo fiscale ben pesante, tale da alleggerire (e non di poco) il lordo dell'ingaggio della Juventus. Ora la palla passa alle società: per Sky, si può fare a patto che arrivi una contropartita per lo United. E il primo nome è quello di Dybala.