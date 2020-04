E per le letture post pranzo di Pasquetta

Laregala ai suoi una lettura emozionante per il post pranzo di Pasquetta. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club ha ripercorso il, partito con il freno tirato e sbocciato con lo Scudetto finale: “Un'impresa che ha contraddetto qualsiasi precedente statistico, 45 punti ottenuti sui 45 punti disponibili che hanno rovesciato un verdetto che dopo 10 giornate sembrava scritto. All'interno di quella fantastica rimonta, che ha visto la Signora sorpassare uno dopo l'altro i concorrenti, ci sono almeno cinque momenti che hanno inciso fortemente sulla direzione del percorso, anche se ovviamente non esistono controprove che in qualche altra maniera non si sarebbe riusciti comunque ad arrivare alla meta finale”.