La sosta per le nazionali è ormai giunta alla sua conclusione, con il campioanto che è pronto a riaprire i battenti. Ci saranno subito due big match di spessore, con il derby di Milano che avrà su di se i riflettori principali, ma con la super sfida tra Juve ein programma sabato alle 15:00, che non sarà certo meno spettacolare. Squadre che vivono in due momenti totalmente differenti, dato che i biancocelesti sono reduci dall’ottima vittoria ottenuta contro il Napoli, mentre, la, è alle prese con le delicate situazioni legate a Pogba e Bonucci.– Ma tornando al campo, dovrebbero esserci delle novità di formazione rispetto all’ultima uscita contro l’Empoli, soprattutto in virtù da quello che emergerà nei prossimi giorni dal J Medical. Allegri potrà contare sul rientro di Federico Gatti, attendendo con ansia l’ok definitivo per l’altro Federico, Chiesa. Quel che è certo, invece, sarà il, assente al Castellani per un infortunio subito, dal quale sembra essersi ripreso del tutto. Così come è, affidata nelle ottime mani di Perin, ma che è pronta a ‘ritornare’ dal legittimo ‘proprietario’.