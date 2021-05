di Francesco Guerrieri

Dopo una stagione con più bassi che alti divisa tra Rennes e Cagliari l'obiettivo di Daniele Rugani è quello di rilanciarsi. Dove? Il futuro del difensore classe '94 è tutto un rebus. La certezza è che il giocatore tornerà in bianconero per fine prestito, parlerà con la società e con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri che lo conosce molto bene per averlo avuto nella prima esperienza bianconera.



LE DUE PISTE - Per questo, non è così scontato che Rugani lasci di nuovo i bianconeri. Tra le parti non c'è stato ancora nessun contatto, prossimamente Allegri avrà un colloquio con il giocatore per spiegargli le sue intenzioni; molto dipende anche dalla volontà del club di fare cassa con Merih Demiral che ha mercato soprattutto in Premier League: se la Juve dovesse decidere di mettere il turco sul mercato, considerando che Chiellini e Bonucci avranno un anno in più, potrebbe decidere di tenere Rugani. In caso contrario, invece, Allegri comunicherà all'ex Empoli che nella nuova Juve non ci sarà spazio per lui e i dirigenti si metteranno al lavoro per trovare una nuova soluzione.