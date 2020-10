1









Cristiano Ronaldo è negativo al Covid. Era questa l'unica notizia che poteva far tornare il sorriso in casa Juve dopo il ko contro il Barcellona. Il portoghese è guarito dal coronavirus e potrebbe essere già a disposizione di Andrea Pirlo per la gara contro lo Spezia: in questo periodo d'isolamento ha mandato messaggi sui social nei quali ha sempre detto di stare bene e non avere nessun sintomo. Una volta sorrideva, l'altra pedalava sulla cyclette. E ora è pronto a tornare in campo.



L'ITER - Prima di scendere in campo però Ronaldo dovrà completare l'iter per dimostrare di essere guarito completamente. Dopo il primo tampone negativo, l'attaccante della Juventus entro domani completerà il percorso legato alla visita d'idoneità: in mattinata effettuerà un nuovo esame e probabilmente si allenerà individualmente. Se anche il secondo tampone risulterà negativo, verrà aggregato al gruppo e sarà convocato per la sfida con lo Spezia. COME CAMBIA LA JUVE - Complicato non trovargli un posto da titolare, soprattutto se si pensa che che nelle quattro partite senza CR7 la squadra di Pirlo ha vinto una sola volta, a Kiev. E allora, se dovesse arrivare il semaforo verde, il portoghese, potrebbe partire già dal primo minuto in coppia con Alvaro Morata, uno dei giocatori più in forma della squadra e impossibile da togliere. A lasciare il posto a Cristiano dovrebbe essere invece Paulo Dybala, che ha deluso in Champions contro il Barcellona. Dubbi sul modulo, se sarà un 4-4-2 o 3-4-1-2 con uno tra Ramsey e Kulusevski sulla trequarti.