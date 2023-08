A meno di due settimane all'inizio del campionato,post tournée negli Stati Uniti. Inizia l'ultima fase della preparazione bianconera alla nuova stagione con la squadra che si ritrova alla Continassa. Per lo staff medico e tecnico è l’occasione per fare il punto sugli infortunati (quelli che sono rimasti in Italia e quelli che sono tornati malconci dagli States) e sulla tempistica del loro recupero. Tra questi ci sonoIn gallery il punto sulle loro condizioni e i tempi di recupero, buone notizie per Rabiot; gli altri invece, dovranno ancora aspettare prima di tornare a disposizione.