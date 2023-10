Aumenta la tensione in casain vista di quella che sarà la sfida di domani contro il, con i bianconeri che vanno a caccia di 3 punti preziosi sia per portarsi ad un solo punto di distacco dai rossoneri, ma anche e soprattutto per fare la voce grossa in campionato e provare a guardare oltre quello che è l'obiettivo del quarto posto. Allegri dovrà però fare i conti con l'emergenza in difesa, dato che ci sono ai box Danilo, Alex Sandro e De Sciglio, costringendo di fatto l'allenatore livornese a delle scelte forzate.- Diversa è, invece,, dato che pochi istanti fa è stato diramato, dove. Ottime notizie per i tifosi juventini, che ritroveranno la loro coppia gol, autore di 8 gol realizzati in due fino a questo momento. Ora bisognerà capire se Allegri deciderà di lanciarli in campo dal primo minuto, ma quel che conta è riaverli a disposizione.- Nel frattempo, Arekcontinua a prepararsi al meglio, desideroso di scendere in campo e con grandi probabilità di farlo dal primo minuto. Il rientro del serbo e del numero 7, infatti, non garantiscono la massima fiducia viste le condizioni in cui versano e proprio per questo,, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto.