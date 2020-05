1









Dybala torna a sorridere. Dopo 46 giorni, l’attaccante argentino della Juventus ha sconfitto il coronavirus, e può finalmente rompere un isolamento che durava ormai da tanto, tantissimo tempo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Joya oggi si presenterà alla Continassa per discutere con staff e dottori sul suo ritorno. Passo dopo passo, il numero 10 può tornare a pensare al campo e superare definitivamente Higuain in una staffetta che andata in scena per tutto l’anno, e ora può avere un vincitore. Il Pipita sta vivendo in contrasto con il club per il suo futuro, cosa che farebbe avanzare Dybala nelle gerarchie di Sarri anche per quanto fatto vedere sul campo prima dell’avvento del coronavirus. E la trattativa in fase avanzata per il suo rinnovo testimonia le intenzioni della Juventus.