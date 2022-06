Amigos

Certi amori non finiscono mai e lo sanno bene i tifosi juventini che, nel corso della loro storia hanno potuto assistere ad eroi e leggende che a lungo hanno vestito la maglia di questo club, entrando di diritto nel cuore di ogni tifosi juventino. Come lo sono entrati di fatto Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Gigi Buffon e Leonardo Bonucci, ritrovatisi oggi all'interno del J Museum, come si evince anche dallo scatto postato sui social dal profilo ufficiale della Juventus che srcive: 'Amigos'.