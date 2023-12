Oltre alla vittoria, la Juventus ha ritrovato anche la porta inviolata contro il Napoli. Non succedeva da tre partite visto che aveva concesso un gol con Cagliari, Inter e Monza. In totale ora sono 9 clean-sheet in 15 giornate. Un rendimento impressionante che però non è il migliore della Serie A. L'Inter ha fatto fin qui meglio non solo come punti ma anche come solidità difensiva, con due gol concessi in meno e 10 gare senza subire reti.