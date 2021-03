1









Due anni fa la Juventus pagò più di 85 milioni per Matthijs de Ligt, e oggi non intende certamente privarsene. Anzi, il difensore olandese è il giocatore dal quale la società vuole ripartire per mettere le basi del futuro. Quell'investimento che allora sembrò eccessivo oggi si sta rivelando azzeccato, Matthijs è uno dei migliori difensori del campionato e l'interesse del Barcellona non preoccupa la Juve. De Ligt a Torino si trova bene e non ha nessuna intenzione di trasferirsi, e la Juve non ha intenzione di cederlo.