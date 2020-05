3









Leonardo Bonucci non si muove dalla Juve. Poco ma sicuro. Il vice capitano bianconero è un punto fermo della difesa di Maurizio Sarri, e la società non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire. Messaggio destinato al Manchester City e in particolare a Pep Guardiola, che farebbe carte false per portarlo in Inghilterra. 33 anni compiuti ieri, Bonucci è da tempo l'oggetto del desiderio dei Citizens ma la Juventus non ha mai pensato a una cessione di Leo. "Tante altre vittorie insieme" ha specificato il club ieri all'interno del messaggio di auguri.



LEADER - Risposta incassata dal City, costretto a virare su altri obiettivi per la difesa (piace Skriniar dell'Inter). Dopo l'anno sabbatico lontano da Torino nel quale non ha avuto fortuna al Milan, il centrale bianconero ha riconquistato tutti nel giro di due stagioni, tornando quel leader della difesa del quale c'era bisogno soprattutto quest'anno. Dopo l'infortunio di Chiellini infatti è stato lui a indossare la fascia di capitano al braccio, a far ambientare i nuovi e trascinare la squadra. Bonucci ieri oggi e domani alla Juve, il Manchester City può guardare altrove.