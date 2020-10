Il lavoro di Paratici per piazzare Mattia De Sciglio aveva un obiettivo ben preciso: risparmiare sul monte ingaggi. Trovare una sistemazione a lui così come a Rugani e Douglas Costa, tutti piazzati giorno dopo giorno per poter abbracciare, finalmente, Federico Chiesa. Con il prestito di De Sciglio al Lione infatti la Juventus risparmia circa 4 milioni di euro d'ingaggio (in quanto, tolte le mensilità di luglio, agosto e settembre già versate, al giocatore spettavano ancora 2,25 milioni netti).