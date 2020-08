La Juventus ha individuato in Arek Milik l'obiettivo numero uno per l'attacco del prossimo anno: Paratici sta lavorando per portare il polacco a Torino ma prima deve trovare il punto d'incontro col Napoli che nelle ultime settimane ha aperto a uno scambio. I bianconeri però devono accelerare se non vogliono andare incontro a brutte sorprese, perché per Milik sono pronte a farsi avanti anche l'Atletico Madrid in Spagna e l'Arsenal e il Tottenham in Premier League.