La Juve rischia di perdere due giocatori che segue con interesse in un colpo solo: da una parte Alessandro Florenzi, un'idea in saldo per la fascia; dall'altra Gaetano Castrovilli, uno dei migliori giovani italiani sul quale però c'è grande concorrenza. Secondo Tuttosport, la Roma sta pensando di anticipare tutti per il classe '97 della Fiorentina, e per convincere i viola a farlo partire è pronta a mettere sul piatto il suo capitano, che potrebbe partire dopo alcune divergenze con la società.