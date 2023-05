In attesa di capir, i bianconeri hanno perso la chance di scavalcare Roma ed Atalanta in classifica e portarsi in zona Europa League. Vincendo con il Milan infatti, la squadra di Allegri avrebbe raggiunto il quinto posto a quota 62 punti (72 sul campo). E invece, rimane al settimo posto, quello che garantirebbe al club l'accesso alla Conference League, la coppa meno importante e prestigiosa.E se tutto dovesse rimanere così, c'è una corrente di pensiero, come riferisce, cAnche perché se questa stagione è stata complicatissima sotto tutti i punti di vista, la prossima rischia di essere almeno in parte così. Soprattutto economicamente parlando, visto che mancheranno gli introiti della Champions League. Il migliore per rendimento, Adrien Rabiot, lascerà la squadra, così come Di Maria e Paredes. Non è da escludere la cessione di un big e le risorse per rafforzare la squadra e sostituire queste pedine non sono tante. Ecco perché, affrontare un campionato senza impegni europei potrebbe anche avere dei vantaggi.