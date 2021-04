Federico Chiesa è una delle note più positive della Juventus. Arrivato dalla Fiorentina ad ottobre è uno di quelli che conquistato subito il pubblico bianconero, con le sue prestazioni, con la fame, con la voglia tipica di chi conosce la storia bianconera e con le parole. E' spesso il migliore in campo con la maglia della Juventus, che ora pensa al rinnovo: secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la Juve terrà il giocatore e lo riscatterà dalla Fiorentina, anche qualora non si verificassero nella prossima stagione le condizioni previste per l’obbligo di acquisto.