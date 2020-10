La Juventus ieri ha riscattato Rolando Mandragora, che ha firmato un contratto con la Vecchia Signora fino al 2025. Tuttavia il giocatore rimarrà in prestito all'Udinese per una o due stagioni. Ma quali sono le cifre di questo riscatto, che in realtà è un controriscatto? La Juve verserà nelle casse del club friulano 10,7 milioni di euro (pagabili nell'arco di due anni) e sono previsti in più 6 milioni di bonus legati a determinati obiettivi. Al momento Mandragora sta recuperando da una rottura del crociato rimediata a giugno.