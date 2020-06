Maurizio Sarri potrebbe ritrovare alla Juventus un giocatore col quale ha lavorato al Chelsea l'anno scorso. Jorginho? No. E neanche Emerson Palmieri (che è comunque l'obiettivo numero uno in caso di cessione di Alex Sandro). Si tratta di, centrocampista croato ex Real Madrid che secondo la stampa spagnola è entrato nel mirino dei bianconeri. Contratto fino al 2024 con il Chelsea, conosce bene la Serie A per averci già giocato con la maglia dell'Inter.